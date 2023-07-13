Британська розвідка припускає, що використання росіянами старої техніки як тарана з вибухівкою могли ініціювати підрозділи з Чечні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня.

У липні з’являлося кілька свідчень про те. що російські військові запаковували по кілька тонн вибухівки у старі бронемашини та у такому вигляді спрямовували їх на українські позиції. Екіпаж, скоріш за все, залишав машину, задавши їй курс.

Більшість таких випадків були зафіксовані у секторі під Мар’їнкою та збіглися у часі з появою там чеченських підрозділів.

"Є реалістична ймовірність, що чеченські підрозділи є першопрохідцями з цією тактикою", – припускає розвідка.

Аналітики нагадують, що бійці з Чечні мають давній досвід винахідливого використання вибухових пристроїв ще з часи чеченських воєн 1990-х років, і відомо про випадки, коли чеченці, які воюють у лавах сил оборони України, у січні 2023 року теж робили такі "вибухові тарани".

Розвідка констатує, що абсолютна більшість запакованих вибухівкою "таранів" не доїжджають до цілі, оскільки підриваються на мінах або їх знищують вогнем.

"Водночас вони спричиняють надзвичайно потужні вибухи, які можуть мати психологічний ефект на оборонців", – додають в огляді.

У попередньому огляді розвідка на основі публічної появи російських топ-посадовців припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.