Британська розвідка припускає, що Суровікіна посунули на другий план після заколоту "Вагнера"

У британській розвідці з публічної появи російських топ-посадовців припускають, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 12 липня, пише "Європейська правда".

У ньому нагадують, що 10 липня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов вперше з’явився на телебаченні після заколоту "вагнерівців". Також показували, як Герасимову доповідає начальник штабу Повітряно-космічних сил РФ, генерал-полковник Віктор Афзалов. Він обіймає цю посаду щонайменше чотири роки, але його вперше показали публічно поряд з Герасимовим. На додачу він є підлеглим Суровікіна, який очолює ВКС.

"Підвищення значущості Афзалова у той час, коли місцеперебування Суровікіна залишається невизначеним, додає ваги гіпотезі про те, що Суровікіна після заколоту посунули на другий план", – зазначають аналітики.

За інформацією німецьких ЗМІ, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) могла отримати доступ до розмов ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка під час заколоту в РФ наприкінці червня.