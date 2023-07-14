Присутність військ НАТО у Болгарії може збільшитись

Болгарія зможе прийняти на своїй території більше сил НАТО відповідно до нових регіональних планів Альянсу.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив голова Генерального штабу Збройних сил Болгарії, адмірал Еміл Ефтімов в ефірі БНТ.

"Ми будемо готові прийняти більше сил і засобів від НАТО та союзників. І цей багатонаціональний штаб дивізії повинен мати можливість взяти на себе командування цими силами й засобами", – зазначив головнокомандувач болгарських ЗС.

За його словами, "військ буде стільки, скільки буде достатньо для швидкого та адекватного реагування". Він також додав, що наразі ядром сухопутного компонента в Болгарії є дві болгарські бригади, а також багатонаціональна бойова група.

"Армійська зона в Кабіле та Ямболі буде покращена, і ми передбачаємо, що там буде побудована відповідна інфраструктура. Авіабаза Безмер, щоб можна було розгорнути авіаційний компонент. Щоб можна було робити склад, систему командування та управління. Наш внесок – це створення багатонаціонального штабу дивізії на болгарській території", – зауважив Ефтімов

Водночас голова Генштабу ЗС Болгарії відмовився уточнити, з яких саме країн-членів Альянсу можуть надійти додаткові сили й засоби, або назвати їхню точну кількість.

Напередодні повідомлялося, що затверджені на саміті Північноатлантичного альянсу нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.