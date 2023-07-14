Присутствие войск НАТО в Болгарии может увеличиться

Болгария сможет принять на своей территории больше сил НАТО в соответствии с новыми региональными планами Альянса.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявил председатель генерального штаба Вооруженных сил Болгарии, адмирал Эмил Ефтимов в эфире БНТ.

"Мы будем готовы принять больше сил и средств от НАТО и союзников. И этот многонациональный штаб дивизии должен иметь возможность взять на себя командование этими силами и средствами", – отметил главнокомандующий болгарских ВС.

По его словам, "войск будет столько, сколько будет достаточно для быстрого и адекватного реагирования". Он также добавил, что сейчас ядром сухопутного компонента в Болгарии являются две болгарские бригады, а также многонациональная боевая группа.

"Армейская зона в Кабиле и Ямболе будет улучшена, и мы предполагаем, что там будет построена соответствующая инфраструктура. Авиабаза Безмер – чтобы можно было развернуть авиационный компонент. Чтобы можно было делать склад, систему командования и управления. Наш вклад – это создание многонационального штаба дивизии на болгарской территории", – отметил Ефтимов

В то же время глава Генштаба ВС Болгарии отказался уточнить, из каких именно стран-членов Альянса могут поступить дополнительные силы и средства, или назвать их точное количество.

Накануне сообщалось, что утвержденные на саммите Североатлантического альянса новые региональные оборонные планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.