У Нідерландах вирішили проводити дострокові парламентські вибори після відставки уряду Рютте у листопаді, офіційно дату оголосять пізніше у п’ятницю.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, знайомих з ходом дискусій, вибори домовилися призначити на листопад.

Один з міністрів, які йдуть у відставку, зазначив, що країну чекають вибори "за 132 дні", що вказує на 22 листопада.

Інші обізнані співрозмовники також називають цю дату.

Раніше вже було відомо, що вибори відбудуться не раніше середини листопада, тому що на організацію потрібен час. Крім того, у Нідерландах вибори завжди проводяться у середу, що одразу обмежує варіанти можливих дат.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня багаторічний прем’єр країни Марк Рютте оголосив про відставку уряду та, несподівано, про рішення піти з політики. Однією з ключових причин розпаду коаліції стали розбіжності партій щодо того, як посилити контроль за міграцією.

Ідея про те, що Марк Рютте міг би ще раз очолити уряд після того, як під його керівництвом розпався попередній, не подобається 72% громадян.

У п’ятницю 14 липня уряд Рютте вперше збирається у статусі тимчасового.

Детальніше про це читайте у статті Ультраправа відставка: чому йде з політики лідер Нідерландів, який підтримав Україну