В Нидерландах решили проводить досрочные парламентские выборы после отставки правительства Рютте в ноябре, официально дату объявят позже в пятницу.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, знакомых с ходом дискуссий, выборы договорились назначить на ноябрь.

Один из министров, которые уходят в отставку, отметил, что страну ждут выборы "через 132 дня", что указывает на 22 ноября.

Другие осведомленные собеседники также называют эту дату.

Ранее уже было известно, что выборы состоятся не раньше середины ноября, потому что на организацию нужно время. Кроме того, в Нидерландах выборы всегда проводятся в среду, что сразу ограничивает варианты возможных дат.

Напомним, в конце прошлой недели многолетний премьер страны Марк Рютте объявил об отставке правительства и, неожиданно, о решении уйти из политики. Одной из ключевых причин распада коалиции стали разногласия партий относительно того, как усилить контроль за миграцией.

Идея о том, что Марк Рютте мог бы еще раз возглавить правительство после того, как под его руководством распалось предыдущее, не нравится 72% граждан.

В пятницу 14 июля правительство Рютте впервые собирается в статусе временного.

Подробнее об этом читайте в статье Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину