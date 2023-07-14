Латвія передає Україні чергову партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Уряд Латвії постановив передати Україні чергові 11 автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв.

Про це з посиланням на рішення уряду повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Держприкордонслужбі.

Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро.

Начальниця відділу закупівель та державного майна Служби державних доходів Інара Солостея розповіла, що з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 відправляють в Україну.

За її словами, з березня цього року загалом уряд ухвалив рішення передати Україні вже 151 автомобіль.

Нагадаємо, у квітні конфісковані автівки були скеровані для селища Побузьке у Кіровоградській області та МВС України.

Раніше прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.