Латвия передает Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии постановило передать Украине очередные 11 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей.

Об этом со ссылкой на решение правительства сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Согласно решению правительства, 11 автомобилей передадут военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Госпогранслужбе.

Среди конфискованных автомобилей – Mercedes Benz 2001 года выпуска, BMW 535 2006 года, Mazda 3 2007 года и Volvo XC60 2009 года. Общая приблизительная стоимость этих 11 автомобилей составляет около 40 тысяч евро.

Начальница отдела закупок и государственного имущества Службы государственных доходов Инара Солостея рассказала, что из каждых 100 конфискованных автомобилей около 70 отправляют в Украину.

По ее словам, с марта этого года в целом правительство приняло решение передать Украине уже 151 автомобиль.

Напомним, в апреле конфискованные автомобили были направлены для поселка Побужское в Кировоградской области и МВД Украины.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.