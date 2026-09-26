Молдова перейшла у режим надзвичайного стану в енергетиці

З 26 вересня у Молдові переходять у режим надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Point.

Національна комісія з управління кризами затвердила заходи, спрямовані на вирішення трьох основних завдань: забезпечити достатню кількість електроенергії, зберегти в країні необхідні запаси палива та захистити водні ресурси для населення й життєво важливих служб.

У разі навантаження на енергосистему пріоритет у постачанні електроенергії отримають лікарні, служби екстреної допомоги, станції забору та перекачування води та інші життєво важливі об’єкти.

У години пікового споживання – з 18:00 до 22:00 – доступна електроенергія буде в першу чергу спрямовуватися на внутрішні потреби країни, а експорт буде обмежено. Якщо виникне дефіцит, який неможливо покрити звичайними закупівлями, влада зможе запросити екстрені поставки електроенергії з енергосистем сусідніх країн.

Водночас теплоелектростанції зможуть збільшити виробництво електроенергії, коли цього вимагатиме енергосистема, а нові проєкти з виробництва та зберігання енергії проходитимуть необхідні процедури швидше. Мета полягає в тому, щоб у країні було якомога більше доступних джерел енергії та більший резерв на період зростання споживання.

Влада та державні установи скоротять споживання електроенергії та палива, а вуличне освітлення буде зменшено там, де це можна зробити безпечно. У державних будівлях та комерційних приміщеннях скоротять непотрібне освітлення, а декоративне та рекламне освітлення буде вимкнено.

Підприємства з високим енергоспоживанням, наскільки це можливо, будуть заохочуватися до перенесення енергоємних процесів на час поза годинами пікового навантаження. Таким чином планується скоротити споживання, яке можна відкласти або уникнути, щоб доступної енергії вистачало там, де вона дійсно необхідна.

Щоб забезпечити подальше постачання автозаправних станцій, частина заходів безпосередньо спрямована на захист запасів палива в Молдові та прискорення доставки нових партій до країни.

У Міжнародному вільному порту Джурджулешти експорт та реекспорт бензину й дизельного палива буде дозволено лише за умови, що на складах залишиться не менше 2500 тонн бензину та 7500 тонн дизельного палива, з урахуванням певних винятків, передбачених рішенням.

Водночас транспорт, що доставляє паливо до Молдови, отримає окремі смуги на кордоні, а потяги, що перевозять паливо, матимуть пріоритет на залізниці.

Щоб запобігти закупівлі надто великих обсягів палива в каністрах та виникненню штучного дефіциту, кількість дизельного палива, що купується на АЗС у ємностях, буде обмежена 40 літрами. Для спеціалізованих ємностей, що використовуються для заправки сільськогосподарської техніки, ліміт становитиме 100 літрів.

З метою захисту споживачів, доки на станції є стандартне дизельне паливо, воно має бути доступним для продажу за регульованою ціною і не може замінюватися іншими, дорожчими видами дизельного палива. Лише після вичерпання запасів стандартного дизельного палива станція зможе продавати інші доступні види, щоб постачання тривало.

Забезпечення населення питною водою є пріоритетом, як і забезпечення життєво важливих служб, зокрема лікарень та соціальних закладів, шкіл, служб екстреної допомоги та критичної інфраструктури. Крім того, до початку холодної пори року буде забезпечено необхідну кількість води для роботи централізованих систем теплопостачання.

На період надзвичайного стану забір води з Дністра та Прута для зрошення припиняється. Питна вода з громадських систем та вода, що забирається з поверхневих джерел, не може використовуватися для потреб, які можна відкласти: поливу газонів та декоративних територій, миття вулиць, дворів або фасадів, наповнення басейнів та рекреаційних водойм або інших подібних цілей. Обмеження діють протягом усього дня.

Якщо в якомусь населеному пункті воду більше не можна буде забезпечити через централізовану мережу, буде організовано мобільну доставку води. Пріоритет отримають лікарні, соціальні установи, школи, служби екстреної допомоги та мешканці постраждалих населених пунктів.

Також підготовлено резервні рішення, зокрема щодо використання насосів великої потужності. Артезіанські свердловини та інші перевірені підземні джерела зможуть бути введені в експлуатацію, якщо рівень поверхневих вод продовжуватиме знижуватися.

Нагадаємо, уряд Молдови на засіданні 22 вересня схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах терміном на 60 днів.

Після цього за відповідне рішення проголосував парламент країни.

Також варто зазначити, що навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.