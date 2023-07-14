МЗС Польщі у заяві про закриття консульства у Смоленську згадало про Катинь

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на рішення влади РФ закрити польське консульство у місті Смоленськ.

Відповідна заява оприлюднена пресслужбою польського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, консульське агентство припинить роботу 31 серпня 2023 року, а його функції виконуватиме посольство Польщі у Москві.

"Як місця вбивства НКВС (радянське каральне відомство. – Ред.) майже 22 тисяч польських громадян у 1940 році та авіакатастрофи у 2010 році, Катинь і Смоленськ мають особливе, символічне значення для всіх поляків. Рішення, ухвалене російською владою, є доказом дедалі сміливіших спроб спотворити історію та зняти відповідальність за злочини, скоєні російською державою та конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни", – підкреслили у польському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що одним з основних завдань консульства в Смоленську було здійснення постійного нагляду за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим цвинтарем у Катині.

"Рішення влади РФ є дуже символічним жестом, а також черговим ворожим і незбагненним актом, спрямованим на перешкоджання діяльності польських дипломатичних представництв і консульських установ", – йдеться у заяві.

У МЗС додали, що Польща залишає за собою право на кроки у відповідь.

Раніше стало відомо, що Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.

У РФ стверджують, що це стало відповіддю на "недружні антиросійські дії Варшави, зокрема вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв "симетричну відповідь" на дії РФ.