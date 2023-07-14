МИД Польши в заявлении о закрытии консульства в Смоленске вспомнил о Катыни

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на решение властей РФ закрыть польское консульство в городе Смоленске.

Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой польского МИД, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, консульское агентство прекратит работу 31 августа 2023 года, а его функции будет выполнять посольство Польши в Москве.

"Как места убийства НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году и авиакатастрофы в 2010 году, Катынь и Смоленск имеют особое, символическое значение для всех поляков. Решение, принятое российскими властями, является доказательством все более смелых попыток исказить историю и снять ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными, известными поименно, гражданами этой страны", – подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что одной из основных задач консульства в Смоленске было осуществление постоянного надзора за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни.

"Решение властей РФ – это очень символичный жест, а также очередной враждебный и непостижимый акт, направленный на препятствование деятельности польских дипломатических представительств и консульских учреждений", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Польша оставляет за собой право на ответные шаги.

Ранее стало известно, что Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленске.

В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал "симметричный ответ" на действия РФ.