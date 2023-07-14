Сербія на місяць призупинила експорт зброї

Міністр оборони Сербії Мілош Вушевич у п’ятницю підтвердив, що уряд країни вирішив заборонити експорт зброї на 30-денний строк.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише балканська служба "Радіо Свобода".

На початку липня сербський президент Александар Вучич заявив, що національні інтереси Сербії зазнали "загрози найвищого ступеня", не уточнивши, про що йдеться, й анонсував тимчасовий мораторій на експорт зброї.

У п’ятницю сербське Міноборони підтвердило запровадження 30-денної заборони на продаж зброї місцевого виробництва за кордон, натомість пріоритет надаватиметься Збройним силам Сербії.

Вучевич додав, що по завершенні 30 днів уряд оцінить ефективність мораторію та ухвалить рішення, чи продовжувати його, чи відновити експортну роботу оборонної промисловості.

Навесні цього року з'явились непідтверджені повідомлення про те, що Сербія могла надати Україні певне озброєння через посередників, що викликало істерику в Росії.

Хоча сербська влада спершу заперечувала інформацію, пізніше Вучич визнав, що певна частина сербської зброї таки могла потрапити в Україну.

На початку червня президент Сербії заявив, що він не проти продажу сербських боєприпасів посередникам, які відправляють їх в Україну.