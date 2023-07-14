Сербия на месяц приостановила экспорт оружия

Министр обороны Сербии Милош Вушевич в пятницу подтвердил, что правительство страны решило запретить экспорт оружия на 30-дневный срок.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет балканская служба "Радио Свобода".

В начале июля сербский президент Александар Вучич заявил, что национальные интересы Сербии подверглись "угрозе высшей степени", не уточнив, о чем идет речь, и анонсировал временный мораторий на экспорт оружия.

В пятницу сербское Минобороны подтвердило введение 30-дневного запрета на продажу оружия местного производства за границу, зато приоритет будет предоставляться Вооруженным силам Сербии.

Вучевич добавил, что по завершении 30 дней правительство оценит эффективность моратория и примет решение, продолжать ли его или возобновить экспортную работу оборонной промышленности.

Весной этого года появились неподтвержденные сообщения о том, что Сербия могла предоставить Украине определенное вооружение через посредников, что вызвало истерику в России.

Хотя сербские власти сначала отрицали информацию, позже Вучич признал, что определенная часть сербского оружия таки могла попасть в Украину.

В начале июня президент Сербии заявил, что он не против продажи сербских боеприпасов посредникам, которые отправляют их в Украину.