У Чорногорії оголосили результати парламентських виборів через місяць після їх проведення

У Чорногорії Державна виборча комісія (ДВК) оголосила остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 11 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CdM.

Результати були оголошені на засіданні комісії, яке відбулось напередодні. Їх затвердили 13 голосами "за" і трьома "проти".

Крім того, на засіданні комісія відхилила скаргу Соціал-демократичної партії як безпідставну.

Згідно із офіційними результатами, рух "Європа зараз" отримує 24 мандати, коаліція "Разом! За майбутнє, яке належить вам" здобуває 21 місце у парламенті, у коаліції "За майбутнє Чорногорії" – 13 місць.

Далі йдуть коаліція "Алекса і Дрітан – Мужність має значення!" із 11 місцями у парламенті, Бошняцька партія Чорногорії отримала шість місць, коаліція "За тебе" (Соціалістична народна партія Чорногорії та Демократичний альянс) – два місця, Албанський форум – два місця, Албанський альянс – одне місце, "На правильному боці світу" (HGI) – одне місце.

Детальніше про підсумки виборів читайте у статті: Перемога з невідомими: чому проросійські сили Чорногорії зберегли шанси на реванш