В Черногории объявили результаты парламентских выборов через месяц после их проведения

В Черногории Государственная избирательная комиссия (ГИК) объявила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 11 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CdM.

Результаты были объявлены на заседании комиссии, которое состоялось накануне. Их утвердили 13 голосами "за" и тремя "против".

Кроме того, на заседании комиссия отклонила жалобу Социал-демократической партии как безосновательную.

Согласно официальным результатам, движение "Европа сейчас" получает 24 мандата, коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" получает 21 место в парламенте, у коалиции "За будущее Черногории" – 13 мест.

Далее следуют коалиция "Алекса и Дритан – Мужество имеет значение!" с 11 местами в парламенте, Бошняцкая партия Черногории получила шесть мест, коалиция "За тебя" (Социалистическая народная партия Черногории и Демократический альянс) – два места, Албанский форум – два места, Албанский альянс – одно место, "На правильной стороне мира" (HGI) – одно место.

Подробнее о результатах выборов читайте в статье: Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шанс на реванш