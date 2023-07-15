Глава МЗС Німеччини прокоментувала можливість падіння режиму Путіна

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість падіння режиму Владіміра Путіна РФ у найближчому майбутньому.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи може вона уявити, що Путіна усунуть він в найближчому майбутньому, Бербок сказала: "Уявлення не маю".

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії. Тому що ми маємо справу не з країною є демократією, як ми, на щастя", – зазначила глава німецького МЗС.

Раніше Бербок заявляла, що наразі немає можливості для переговорів із Путіним.

Водночас, за її словами, міністерство закордонних справ Німеччини щодня робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку Росії".