Глава МЗС Німеччини розповіла, чи є можливість переговорів з Путіним

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Bild.

На запитання, чи можливо провести переговори з Путіним, Бербок відповіла, що такої можливості немає.

"Я хотіла б, щоб ми могли вести переговори. Але наразі мова йде не про те, чого ви хочете, а йдеться про те, щоб дивитися правді в очі", – зазначила міністерка, нагадавши, що "жорстока російська агресивна війна" все ще триває.

Водночас, за її словами, паралельно з поставками зброї, міністерство закордонних справ Німеччини щодня робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати припинити ці жорстокі атаки з боку Росії".

Як раніше повідомляла "Європейська правда" з посиланням на неназваного представника НАТО, в Альянсі не виключають, що питання Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, але поки не бачать ознак того, що РФ готова до переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що поки не спостерігає активізації закликів до переговорів із Росією, однак очікує цього до кінця року.