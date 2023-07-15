Глава МИД Германии прокомментировала возможность падения режима Путина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность падения режима Владимира Путина РФ в ближайшем будущем.

Об этом она сказала в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, может ли она представить, что Путина устранят он в ближайшем будущем, Бербок сказала: "Понятия не имею".

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократией, как мы, к счастью", – отметила глава немецкого МИД.

Ранее Бербок заявляла, что сейчас нет возможности для переговоров с Владимиром Путиным.

В то же время, по ее словам, министерство иностранных дел Германии ежедневно делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться прекратить эти жестокие атаки со стороны России".