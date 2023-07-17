Польща поки не планує відкликати посла з Росії

Польща наразі не планує відкликати свого посла з Росії після рішення РФ закрити польське консульство у Смоленську.

Про це повідомив у понеділок в ефірі радіостанції RMF FM глава міжнародного відділу канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише "Європейська правда".

"На цьому етапі таких планів немає", – сказав він, говорячи про потенційне відкликання посла з країни.

"Треба пам’ятати, що росіяни в Польщі окрім посольства мають кілька інших установ. У кількох польських містах є консульства. Принцип взаємності є абсолютно золотим правилом у міжнародних відносинах", – підкреслив Пшидач.

На запитання, що має статися, щоб польський посол повернувся з Москви до Варшави, Пшидач відповів: присутність посла на місці має свою цінність. Він підкреслив, що такі рішення Польща домовилась узгоджувати зі своїми європейськими партнерами.

"Присутність на місці має своє значення для обміну інформацією між послами. Західноєвропейські дипломати, а також інші, зустрічаються один з одним. Вони обмінюються спостереженнями, аналізом, наприклад, щодо внутрішньої ситуації. Я не думаю, що там зосереджені на підтримці тісних політичних відносин з Росією, агресором", – наголосив він.

Минулого тижня Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.

У РФ стверджують, що це стало відповіддю на "недружні антиросійські дії Варшави, зокрема вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві".