Польша пока не планирует отзывать посла из России

Польша пока не планирует отзывать своего посла из России после решения РФ закрыть польское консульство в Смоленске.

Об этом сообщил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM глава международного отдела канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, пишет "Европейская правда".

"На этом этапе таких планов нет", – сказал он, говоря о потенциальном отзыве посла из страны.

"Нужно помнить, что россияне в Польше, кроме посольства, имеют несколько других учреждений. В нескольких польских городах есть консульства. Принцип взаимности является абсолютно золотым правилом в международных отношениях", – подчеркнул Пшидач.

На вопрос, что должно произойти, чтобы польский посол вернулся из Москвы в Варшаву, Пшидач ответил: присутствие посла на месте имеет свою ценность. Он подчеркнул, что такие решения Польша договорилась согласовывать со своими европейскими партнерами.

"Присутствие на месте имеет свое значение для обмена информацией между послами. Западноевропейские дипломаты, а также другие, встречаются друг с другом. Они обмениваются наблюдениями, анализом, например, относительно внутренней ситуации. Я не думаю, что там сосредоточены на поддержании тесных политических отношений с Россией, агрессором", – подчеркнул он.

На прошлой неделе Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.

В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".