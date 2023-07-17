ЄС очікує від Росії визнання відповідальності за збиття рейсу MH17

У дев'яті роковини збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, коли загинули 298 осіб, Європейський Союз очікує від Росії визнання відповідальності за катастрофу.

Про це йдеться у заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля від імені всього Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Європейський Союз підкреслює, що докази, представлені Спільною слідчою групою у провадженнях в Окружному суді Нідерландів та Європейському суді з прав людини, чітко вказують на те, що установка "Бук", яка була використана для збиття МН17, поза сумнівом, належала збройним силам Росії.

У своєму рішенні про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" 25 січня 2023 року Європейський суд з прав людини став першим міжнародним судом, який підтвердив причетність Росії до збиття рейсу MH17.

Нагадуючи про свої попередні заяви, ЄС бере до уваги всі юридичні процедури, які відбуваються у зв'язку з цим, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме з зусиллями, спрямованими на встановлення істини, справедливості та відповідальності, йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку з роковинами загибелі рейсу MH17, який збили з російського ЗРК "Бук" у небі над Донбасом, та наголосив, що відповідальність РФ за злочини неминуча.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт.

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