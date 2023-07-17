Кулеба у роковини збиття російським "Буком" MH17: відповідальність РФ неминуча

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку з роковинами загибелі рейсу MH17, який збили з російського ЗРК "Бук" у небі над Донбасом, та наголосив, що відповідальність РФ за злочини неминуча.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Кулеба нагадав, що дев'ять років тому у збитому з російського "Бука" літаку загинули 298 людей.

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

"Вона (Росія) роками брехала про трагедію, намагаючись ухилитись від відповідальності, доки суд у Нідерландах не встановив правду. Ми у жалобі за жертвами MH17 і наголошуємо: відповідальність за злочини Росії неминуча", – написав Дмитро Кулеба.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

У червні родичі загиблих у літаку влаштували протест під посольством Росії у Гаазі, розмістивши там 298 порожніх стільців.

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