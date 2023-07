Кулеба у роковини збиття російським "Буком" MH17: відповідальність РФ неминуча

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку з роковинами загибелі рейсу MH17, який збили з російського ЗРК "Бук" у небі над Донбасом, та наголосив, що відповідальність РФ за злочини неминуча.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Кулеба нагадав, що дев'ять років тому у збитому з російського "Бука" літаку загинули 298 людей.

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI