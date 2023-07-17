В Сенате США считают неизбежным расширение НАТО в Азию

В девятую годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17, когда погибли 298 человек, Европейский Союз ожидает от России признания ответственности за катастрофу.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля от имени всего Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Европейский Союз подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой в производствах в Окружном суде Нидерландов и Европейском суде по правам человека, четко указывают на то, что установка "Бук", которая была использована для сбивания МН17, несомненно, принадлежала вооруженным силам России.

В своем решении о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" 25 января 2023 года Европейский суд по правам человека стал первым международным судом, который подтвердил причастность России к сбиванию рейса MH17.

Напоминая о своих предыдущих заявлениях, ЕС принимает во внимание все юридические процедуры, которые происходят в связи с этим, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать с усилиями, направленными на установление истины, справедливости и ответственности, говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с годовщиной гибели рейса MH17, который сбили из российского ЗРК "Бук" в небе над Донбассом, и подчеркнул, что ответственность РФ за преступления неизбежна.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Читайте также: MH17: все только начинается. Самое важное о приговоре, который стал победой Украины.