Британія запровадила нові санкції за примусову депортацію РФ українських дітей

Велика Британія оголосила про нові санкції у відповідь на примусову депортацію Росією українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Як йдеться у заяві, Лондон ввів 14 нових санкцій у відповідь на спроби Росії знищити українську національну ідентичність, включно з 11 санкціями проти осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей.

Зазначається, що російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.

Серед оголошених російських посадовців – Уповноважений з прав дитини в Московській області Ксєнія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргєй Кравцов.

Також сьогодні під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу, зокрема колишніій ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати".

Крім того, санкції націлені на міністра культури РФ Ольгу Любімову за використання нею своєї посади для підтримки "руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

"В його жахливій програмі примусової депортації дітей та сповненій ненависті пропаганді, яку поширюють його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з лиця землі", – наголосив Клеверлі.

Раніше Британія ввела санкції проти російської Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової в червні 2022 року за її ймовірну причетність до примусового переміщення та всиновлення українських дітей.

Нагадаємо, у березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.

За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

Деталі про те, що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо, читайте у статті "ЄвроПравди".