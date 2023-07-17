Британия ввела новые санкции за принудительную депортацию РФ украинских детей

Великобритания объявила о новых санкциях в ответ на принудительную депортацию Россией украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Как говорится в заявлении, Лондон ввел 14 новых санкций в ответ на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность, включая 11 санкций против лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей.

Отмечается, что российских чиновников ожидает замораживание активов и запрет на въезд из-за их причастности к принудительной депортации украинских детей и распространения пропаганды, разжигающей ненависть.

Среди объявленных российских чиновников – уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования России Сергей Кравцов.

Также сегодня под санкции попали двое российских пропагандистов, ответственных за распространение пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к Украине и ее народу, в частности бывший ведущий Russia Today Антон Красовский, который в прямом эфире заявил, что "украинских детей нужно топить и сжигать".

Кроме того, санкции нацелены на министра культуры РФ Ольгу Любимову за использование ею своей должности для поддержки "разрушительной антиукраинской политики российского государства".

"В его ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде, которую распространяют его приспешники, мы видим настоящее намерение Путина – стереть Украину с лица земли", – подчеркнул Клеверли.

Ранее Великобритания ввела санкции против российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в июне 2022 года за ее вероятную причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

Напомним, в марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

По некоторым оценкам, Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.

Детали о том, что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно, читайте в статье "ЕвроПравды".