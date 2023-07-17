Литовський депутат жорстко розкритикував США за відмову дати Україні запрошення в НАТО

Голова комітету Сейму Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс розкритикував рішення НАТО не дати Україні запрошення до членства і зазначив, що ключову роль у цьому зіграли США.

Про це Павільоніс заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Він зазначив, що під час візиту до Вашингтона половина Конгресу США виступила за запрошення України в НАТО, однак серед них "були республіканці, але не демократи".

"Я не отримав підписи демократів, і мені це було дуже дивно. І це вже, звичайно, сигналізувало, що щось погано у Вашингтоні", – сказав Павільоніс.

Він нагадав слова президента США Джо Байдена перед самітом НАТО у Вільнюсі, який заявив, що Україна не готова до вступу в Альянс у розпал війни.

"Але коли він не доїхав до Вільнюса і вже сказав публічно, повторив те, що мені Меркель у вічі говорила в Бухаресті, на натовському саміті, що, "вибачте, Путін у своїй мюнхенській промові 2007 року сказав, що ми не можемо розширювати НАТО, тому що йде війна". Що? Адже це російська брехня і пропаганда, вибачте за відвертість. Це Путін так сказав, і ви всі повірили. Але ж це брехня", – наголосив литовський депутат.

За його словами, після Вільнюського саміту "ми всі зрозуміли, що наша найбільша проблема – не французи і Німеччина, не всі інші країни Європи, а Вашингтон".

"Не засмучуйтесь, у нас таких самітів, поки ми дійшли до перемоги, було 12 десь... У вас це тільки перший серйозний саміт після заявки в НАТО. Ми пройшли пів дороги. Ви – єдина країна з цих, які хочуть увійти в НАТО, у якої є вже слово "запрошення". Ми за це слово воювали десь шість місяців. Воно не таке чітке, але [воно є] в рішенні Вільнюського саміту. Ви – єдина країна, якій сказано, що не треба ПДЧ. Як (генсек НАТО Єнс. – Ред.) Столтенберг добре сказав, вам залишився тільки останній крок для запрошення до членства", – наголосив Павільоніс.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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