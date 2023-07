Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Засуджую одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля нашого союзника Туреччини й ООН. Протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу", – зазначив Столтенберг.

I condemn Russia's unilateral decision to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts by our Ally #Türkiye and the @UN.



Russia's illegal war against #Ukraine continues to harm millions of vulnerable people around the world.