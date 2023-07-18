Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.
"Засуджую одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля нашого союзника Туреччини й ООН. Протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу", – зазначив Столтенберг.
I condemn Russia's unilateral decision to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts by our Ally #Türkiye and the @UN.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 17, 2023
Russia's illegal war against #Ukraine continues to harm millions of vulnerable people around the world.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.
Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
Держсекретар США зазначив, що партнери тепер допоможуть Україні шукати альтернативні шляхи експорту українського продовольства, хоча морський шлях був найбільш зручним.