Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в рамках "зернової угоди"

Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, як зазначили у російському МЗС, РФ згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря і, відповідно, відновлює там режим тимчасово небезпечного району.

Своє рішення російська сторона пояснила тим, що нібито"всупереч заявленим гуманітарним цілям вивезення українського продовольства було практично відразу переведено на суто комерційну основу".

У МЗС РФ вимагають зняти західні санкції з російських добрив і продовольства в обмін на продовження "зернової угоди".

"Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, Росія буде готова розглянути відновлення угоди", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.