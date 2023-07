Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Противоправная война России против Украины продолжает вредить миллионам уязвимых людей по всему миру", – отметил Столтенберг.

