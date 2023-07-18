Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Противоправная война России против Украины продолжает вредить миллионам уязвимых людей по всему миру", – отметил Столтенберг.

I condemn Russia's unilateral decision to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts by our Ally #Türkiye and the @UN.



Russia's illegal war against #Ukraine continues to harm millions of vulnerable people around the world. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 17, 2023

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

Госсекретарь США отметил, что партнеры теперь помогут Украине искать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия, хотя морской путь был наиболее удобным.