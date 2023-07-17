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США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен

Понеділок, 17 липня 2023, 22:08

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Про це на брифінгу в понеділок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

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"Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом", – додав він.

Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

"За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з погляду обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю", – підсумував Блінкен.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це. 

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