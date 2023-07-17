США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди" – Блінкен

Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи партнери України шукатимуть альтернативні шляхи експорту українського продовольства, але морський шлях був найбільш ефективним.

Про це на брифінгу в понеділок заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як пояснив Блінкен, після припинення Росією участі в "зерновій угоді" США й партнери будуть розглядати інші варіанти експорту українського зерна, але зауважив, що крок Москви матиме "глибокий сковувальний ефект" на можливість їхньої реалізації.

"Адже інші країни, компанії, вантажовідправники тощо будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми суднами і персоналом", – додав він.

Держсекретар США також нагадав, що сенс "зернової угоди" полягав у тому, щоб гарантувати безпеку, надійність і передбачуваність вивезення продовольства з України до країн, які його потребують.

"За відсутності цього ми розглянемо, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи потрапляння українських продуктів харчування на світовий ринок, включно з вивезенням залізницею та автомобільним транспортом. Але з погляду обсягів дуже важко замінити те, що зараз втрачається. Це результат того, що Росія перетворила продовольство на зброю", – підсумував Блінкен.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.