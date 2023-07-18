Чехия экстрадирует грузинского "вора в законе" в США

Министр юстиции Чехии Павел Блажек вчера подписал соглашение об экстрадиции так называемого "вора в законе", грузина Полада Омарова в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Сегодня я дал разрешение на экстрадицию этого лица в США", – проинформировал министр юстиции Чехии.

Указывается, что подозреваемый должен ответить перед судом в США за несколько преступлений, в том числе за причастность к подготовке неспровоцированного убийства американской журналистки иранского происхождения Масих Алинеджад, которая родилась в Праге и является острым критиком режима в Иране и тамошних законов.

Отмечается, что передача 38-летнего Омарова должна состояться в течение нескольких дней. Пресс-секретарь министерства юстиции Владимир Ржепка уточнил, что обвиняемого должны привлечь к уголовной ответственности на основании решения Муниципального суда Праги от 25 мая.

В США подозреваемому грозит пожизненное заключение, но не за вышеупомянутую подготовку к убийству, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, а за последнее его преступление – владение и опасное обращение с огнестрельным оружием.

Как заявил Владимир Ржепка, в США два разных суда выдали ордера на арест Омарова, второй из которых связан с вышеупомянутой подготовкой к убийству, а также отмыванием денег.

Согласно американскому обвинению, в деле о подготовке к убийству журналистки подозреваемый был связующим звеном между организатором убийства из Ирана и исполнителем в США, который собрал 30 тысяч долларов на преступление, запланированное на конец июля 2022 года.

В конце концов, жертва заметила странные движения вокруг своего дома в Нью-Йорке и вовремя исчезла. Полиция арестовала предполагаемого убийцу с винтовкой во время нарушения ею правил дорожного движения.

Кроме того, как утверждает обвинение, группа вокруг Омарова пыталась шантажировать двух американских бизнесменов в 2021 и 2022 годах, заставляя их передать деньги подозреваемым, в частности, стреляя в них и бросая бутылки с зажигательной смесью в магазин одного из них.

Министр Блажек мог экстрадировать обвиняемого в Грузию или Казахстан, где тот, вероятно, имел статус "вора в законе", но удовлетворил запрос США, которые первыми обратились с просьбой о выдаче подозреваемого.

Ранее суд в Швеции отказал в экстрадиции двух граждан Турции, что потенциально может осложнить заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Перед этим Конституционный суд Чехии решил, что, принимая решение о допустимости экстрадиции россиян на родину для уголовного преследования, чешские суды всегда должны учитывать последствия вторжения в Украину для подсудимого.