Рух Швеції в НАТО: суд країни відмовив у екстрадиції двох громадян Туреччини

Верховний суд Швеції у четвер виніс рішення стосовно екстрадиції двох турецьких громадян, яке потенційно може ускладнити заявку Стокгольма на вступ до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Суд постановив, що існують юридичні перешкоди для екстрадиції двох громадян Туреччини, які, за твердженням Анкари, є членами терористичного угруповання.

Туреччина домагається екстрадиції двох турецьких громадян зі Швеції за звинуваченнями у причетності до руху Гюлена, який вона визнала терористичною організацією.

Туреччина стверджує, що клірик Фетхуллах Ґюлен, який проживає в США, стоїть за спробою державного перевороту в 2016 році.

Уряд Швеції ухвалює рішення щодо запитів на екстрадицію і має вирішальне слово, але Верховний суд країни заявив, що існують юридичні перешкоди для задоволення запиту Туреччини.

"Злочинні дії (цих громадян з точки зору Туреччини. – Ред.) полягали в тому, що особи приєдналися до руху Гюлена шляхом завантаження і використання мобільного додатку, яким користуються члени руху", – йдеться в заяві суду.

Ці дії самі по собі не прирівнюються до участі в терористичній організації за шведським законодавством, заявив суд. Екстрадиція ж повинна ґрунтуватися на діях, які є злочином як у Швеції, так і в Туреччині, додав суд.

Ще однією перешкодою є те, що цим двом особам загрожує переслідування в Туреччині, йдеться в повідомленні суду.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок погодився передати заявку Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту після багатомісячних затримок. Анкара звинувачує скандинавську країну в тому, що вона робить занадто мало для боротьби з людьми, яких Туреччина вважає терористами, а екстрадиція є ключовою проблемою.

На саміті НАТО цього тижня Ердоган заявив, що очікує від Швеції конкретних кроків у боротьбі з тероризмом, і виключив можливість вступу Швеції до НАТО до осені.