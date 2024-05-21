Відкриття італійських центрів для мігрантів в Албанії відклали

Відкриття двох італійських центрів для мігрантів в Албанії, заплановане на понеділок, було відкладено через незавершені будівельні роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Згідно з суперечливою угодою, укладеною з Італією, Албанія повинна приймати мігрантів, підібраних у міжнародних водах, у центрі в Шенджіні на Адріатичному морі, а потім обробляти їх в іншому центрі в глибині країни.

Сандер Мараші, директор порту Шенджін, заявив, що в понеділок мігрантів не буде, оскільки в порту "тривають будівельні роботи".

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Італійська та албанська влада залишаються небагатослівними щодо чуток про затримки.

Минулого тижня інформаційне агентство ANSA повідомило, що затримка була викликана невдачами в будівельних роботах, які проводять італійські компанії.

"Італійські військові інженери, які працюють на об'єктах Шенджин і Гядер за угодою між Римом і Тираною, ще не завершили будівництво приймальних об'єктів", – повідомило італійське інформаційне агентство.

На початку травня в центрі порту Шенджін було встановлено лише близько десятка невеликих збірних блоків.

За словами місцевої влади, після завершення будівництва майданчик площею 4 000 квадратних метрів буде оточений стінами заввишки чотири метри.

Після реєстрації мігрантів відвезуть до Гядера, колишньої військової бази, розташованої приблизно за 20 кілометрів від порту. Вони залишатимуться там, поки розглядатимуться їхні заяви про надання притулку.

Обидва центри, які фінансуються і управляються Італією, можуть одночасно прийняти до 3 000 мігрантів, врятованих італійськими суднами в морі.

Італія повністю покриє витрати на будівництво, безпеку і медичне обслуговування шукачів притулку, які оцінюються в 650-750 млн євро протягом п'яти років.

За даними італійського міністерства внутрішніх справ, кількість людей, які намагаються потрапити до Європи через Італію, значно зросла у 2023 році.

Минулого року на італійський берег прибули 157 652 особи порівняно з 105 131 у 2022 році.

Міжнародна організація з міграції заявила, що минулого року понад 3 000 мігрантів без документів зникли безвісти, намагаючись здійснити небезпечний перетин з Північної Африки.

Минулого тижня п'ятнадцять держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Імовірно, лист 15 держав ЄС був опублікований з нагоди завершення роботи над новим Пактом про міграцію та притулок – всеосяжної реформи, яка передбачає нові спільні міграційні правила для всіх країн-членів Євросоюзу.

Ця реформа була остаточно ухвалена у вівторок, 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки. Але деякі країни, зокрема Польща, вже виступили проти неї.