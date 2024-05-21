В ЄС прокоментували заклик прокурора МКС до ордера на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що взяв до відома заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і водночас – лідерів терористів ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в мережі X (Twitter).

Боррель нагадав, що всі держави, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, зобов’язані виконувати рішення суду.

"Я беру до уваги рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта", – написав Боррель.

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"Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду", – додав він.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.