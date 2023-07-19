Експорт зерна: Зеленський доручив МЗС зв’язатись з партнерами для тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Росію з метою продовження нормального експорту українського зерна.

Про це президент розповів у своєму Telegram-каналі після селекторної наради щодо нічних ударів РФ по Одещині, Житомирщині та інших регіонах, пише "Європейська правда".

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", – заявив Зеленський.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, можливість продовження дії зернового коридору після виходу Росії з угоди є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.