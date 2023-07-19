Можливість продовження дії зернового коридору після виходу Росії з угоди є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише "Європейська правда".

"Фізично кораблі можуть проходити з портів Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини, або інспектуватися, або ні. Це вже в залежності від того, як буде вирішено сторонами діючої ініціативи", – сказав Боднар.

Він пояснив, що оскільки Україна, Туреччина та ООН не вийшли з цієї ініціативи, вона продовжує бути чинною для цих сторін.

"Єдине питання є фізична загроза. Тобто, коли була підписана угода, країна-агресорка дала гарантії не атакувати кораблі і портову інфраструктуру", – сказав посол. Тепер, за його словами, такої гарантії немає.

Як варіант, каже Боднар, є можливість працювати зі страховиками, але тут теж виникають питання відповідальності за безпекові ризики.

"Є ще питання про страхування, яке традиційно було актуальним для морських перевізників. Коли було підписано "зернову угоду", це страхування відповідним чином знизилося у вартості, що дозволило з вигодою вивозити зерно.

Зараз також можна це зробити при наявності політичної волі і певних заходах безпеки, які ми можемо гарантувати, а також, можливо, хтось з партнерів. Хоча це трошки сумнівно, оскільки треба тоді брати на себе відповідальність за збиття ракет чи іншого озброєння, яким росіяни можуть намагатися атакувати порти або кораблі", – пояснив дипломат.

Він запевнив, що Туреччина зацікавлена в продовженні дії "зернової угоди", бо була і є великим покупцем українського зерна.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Кремль пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження "зернової угоди" без участі РФ.