Экспорт зерна: Зеленский поручил МИД связаться с партнерами для давления на РФ

Президент Владимир Зеленский поручил МИД активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию с целью продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале после селекторного совещания, посвященного ночным ударам РФ по Одесской, Житомирской и другим областям, пишет "Европейская правда".

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – заявил Зеленский.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, возможность продолжения действия зернового коридора после выхода России из соглашения есть, но никто не может гарантировать, что РФ не будет атаковать корабли.