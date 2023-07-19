В Європарламенті вимагають від лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16

Три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.

Листа в середу опублікував ініціатор кампанії, депутат Європарламенту від Чехії Томаш Здеховський, пише "Європейська правда".

Підписанти звернення до держав-членів ЄС закликають терміново підтримати пришвидшене передання бойових винищувачів F-16 Fighting Falcon, оскільки це необхідно для "зміцнення оборони й наступальних спроможностей України".

"Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення й стримуватиме подальшу агресію", – зазначають євродепутати.

Також вони вказують, що без F-16 вся інша військова допомога, яку Захід надав Україні, "може не досягти повного потенціалу".

Серед підписантів листа – євродепутати Радослав Сікорський та Андрюс Кубілюс, які вже давно активно підтримують Україну. Здеховський уточнив, що звернення вже сьогодні, 19 липня, скерують очільникам держав-членів ЄС.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Литві міністр оборони України Олексій Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" також погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.