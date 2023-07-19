Посол США засудила російський удар по портах і зернових терміналах Одеси

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила обстріли Росією портової інфраструктури й терміналів для зберігання зерна, що вона назвала "актами жорстокості".

Про це пише "Європейська правда".

"На тлі того, як Росія використовує продовольство в якості зброї, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками", – написала Брінк у Twitter.

"Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", – додала дипломатка.

More acts of cruelty – just as Russia weaponizes food by withdrawing from the Black Sea Grain Initiative, it hits the port infrastructure and grain terminals in Odesa with missiles and drones for the last two nights. Ukraine is ready to feed the world but Russia’s callous… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 19, 2023

Нічну атаку на Одесу 19 липня називають імовірно найбільшою за увесь час. В уряді заявили, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила останні удари РФ по Одесі, наголосивши, що РФ своїми діями створює продовольчу кризу.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.