Посол США засудила російський удар по портах і зернових терміналах Одеси

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила обстріли Росією портової інфраструктури й терміналів для зберігання зерна, що вона назвала "актами жорстокості".

Про це пише "Європейська правда".

"На тлі того, як Росія використовує продовольство в якості зброї, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками", – написала Брінк у Twitter.

"Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей", – додала дипломатка.

