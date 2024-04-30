В польському МЗС заявили, що заяви Дуди наражають на Польщу російські ракети

У МЗС Польщі розкритикували президента Анджея Дуду, який заявив про готовність прийняти на території країни ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing.

Про це в ефірі "Польського радіо" розповів заступник глави МЗС Анджей Шейна, повідомляє "Європейська правда".

Шейна, посилаючись на слова президента, сказав, що "спочатку слід було проконсультуватися з урядом".

"Спочатку потрібно проконсультуватися з урядом, а не говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", – сказав він.

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За словами заступника голови МЗС, такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".

"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", – сказав він.

На його думку, питання приєднання до Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно.

"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing. – Ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", – зазначив Шейна.

Водночас він сказав, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю.

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", – сказав заступник глави МЗС.

У п’ятницю в Литві президент Дуда знову згадав Nuclear Sharing, сказавши, що

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу.

У рамках програми ядерні боєголовки розміщують у державах-членах, які не мають власної ядерної зброї.

З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Президент Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Fakt заявив нещодавно, що Польща готова прийняти у себе ядерну зброю у рамках програми Nuclear Sharing, якщо союзники так вирішать.

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав Анджея Дуду у питанні розміщення ядерної зброї в Польщі.

Зазначимо, що попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.