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В польському МЗС заявили, що заяви Дуди наражають на Польщу російські ракети

Новини — Вівторок, 30 квітня 2024, 09:30 — Христина Бондарєва

У МЗС Польщі розкритикували президента Анджея Дуду, який заявив про готовність прийняти на території країни ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing.

Про це в ефірі "Польського радіо" розповів заступник глави МЗС Анджей Шейна, повідомляє "Європейська правда".

Шейна, посилаючись на слова президента, сказав, що "спочатку слід було проконсультуватися з урядом". 

"Спочатку потрібно проконсультуватися з урядом, а не говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", – сказав він.

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За словами заступника голови МЗС, такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети". 

"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", – сказав він.

На його думку, питання приєднання до Nuclear Sharing необхідно аналізувати комплексно. 

Глава МЗС Польщі не вважає, що Путін застосує ядерну зброю проти України

"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing. – Ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", – зазначив Шейна.

Водночас він сказав, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю. 

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", – сказав заступник глави МЗС.

У п’ятницю в Литві президент Дуда знову згадав Nuclear Sharing, сказавши, що 

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. 

У рамках програми ядерні боєголовки розміщують у державах-членах, які не мають власної ядерної зброї. 

З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Президент Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Fakt заявив нещодавно, що Польща готова прийняти у себе ядерну зброю у рамках програми Nuclear Sharing, якщо союзники так вирішать.

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав Анджея Дуду у питанні розміщення ядерної зброї в Польщі.

Зазначимо, що попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

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Польща Ядерна зброя Росія
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