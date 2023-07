Посол США осудила российский удар по портам и зерновым терминалам Одессы

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила обстрелы Россией портовой инфраструктуры и терминалов для хранения зерна, что она назвала "актами жестокости".

Об этом пишет "Европейская правда".

"На фоне того, как Россия использует продовольствие в качестве оружия, исходя из Черноморской зерновой инициативы, последние две ночи она поражает портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе ракетами и беспилотниками", – написала Бринк в Twitter.

"Украина готова кормить мир, но бездушные решения России негативно отражаются на миллионах нуждающихся людей", – добавила дипломат.

More acts of cruelty – just as Russia weaponizes food by withdrawing from the Black Sea Grain Initiative, it hits the port infrastructure and grain terminals in Odesa with missiles and drones for the last two nights. Ukraine is ready to feed the world but Russia’s callous…