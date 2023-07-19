Посол США осудила российский удар по портам и зерновым терминалам Одессы

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила обстрелы Россией портовой инфраструктуры и терминалов для хранения зерна, что она назвала "актами жестокости".

Об этом пишет "Европейская правда".

"На фоне того, как Россия использует продовольствие в качестве оружия, исходя из Черноморской зерновой инициативы, последние две ночи она поражает портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе ракетами и беспилотниками", – написала Бринк в Twitter.

"Украина готова кормить мир, но бездушные решения России негативно отражаются на миллионах нуждающихся людей", – добавила дипломат.

More acts of cruelty – just as Russia weaponizes food by withdrawing from the Black Sea Grain Initiative, it hits the port infrastructure and grain terminals in Odesa with missiles and drones for the last two nights. Ukraine is ready to feed the world but Russia’s callous… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 19, 2023

Ночную атаку на Одессу 19 июля называют вероятно крупнейшей за все время. В правительстве заявили, что повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила последние удары РФ по Одессе, отметив, что РФ своими действиями создает продовольственный кризис.

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.