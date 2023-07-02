Президент Сербії заявив про плани Косова проти сербів на тлі активізації контрнаступу ЗСУ

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що у найближчі дні українські війська влаштують нову атаку в рамках контрнаступу, і у цей час він очікує на "напад на сербів" у Косові.

Про це Вучич сказав в ефірі телеканалу Prvoj, його цитує Politika.

Президент Сербії зазначив, що, на його думку, українці "підготували десятки бригад, які серйозно прорвуть російські лінії".

Він підкреслив, що коли він це говорить, то не вболіває за українців, а говорить те, що думає. За словами Вучича, Україна очікує, що це змінить хід війни до саміту у Вільнюсі 12 липня.

"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, найближчими днями, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів стерегтися, щоб усі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися…

Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він (прем’єр Косова Альбін Курті. – Ред.) уявив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об’єднає всі албанські країни і зробить велику роботу", – сказав Вучич.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для придушення сербських протестів, інакше це матиме наслідки.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС