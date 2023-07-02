Президент Сербии заявил о планах Косово против сербов на фоне активизации контрнаступления ВСУ

Президент Сербии Александар Вучич считает, что в ближайшие дни украинские войска устроят новую атаку в рамках контрнаступления, и в это время он ожидает "нападения на сербов" в Косово.

Об этом Вучич сказал в эфире телеканала Prvoj, его цитирует Politika.

Президент Сербии отметил, что, по его мнению, украинцы "подготовили десятки бригад, которые серьезно прорвут российские линии".

Он подчеркнул, что когда он это говорит, то не болеет за украинцев, а говорит то, что думает. По словам Вучича, Украина ожидает, что это изменит ход войны до саммита в Вильнюсе 12 июля.

"Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти нелюди могут на них напасть, спрятались

Я боюсь, что этот террор станет еще более яростным, он (премьер Косово Альбин Курти. – Ред.) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны и сделает большую работу", – сказал Вучич.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы обострилась. За последние недели там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результаты которых не признало.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для подавления сербских протестов, иначе это будет иметь последствия.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС