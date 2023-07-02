Іран не відправляє посла до Швеції на знак протесту через спалення Корану

Іран утримається від направлення нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.

Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У середу чоловік розірвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма, в перший день мусульманського свята Ід аль-Адха.

Шведська поліція звинуватила чоловіка, який спалив священну книгу, в агітації проти етнічної або національної групи.

У четвер Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах Швеції, щоб засудити "образу найсвятіших ісламських святинь".

"Хоча адміністративні процедури з призначення нового посла в Швеції завершилися, процес його відправки затримується через те, що шведський уряд видав дозвіл на осквернення Священного Корану", – заявив Амірабдоллахян в Twitter.

Він не уточнив, як довго Іран утримуватиметься від направлення посла до Швеції.

Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану у Стокгольмі.

Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.