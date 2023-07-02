Иран не отправляет посла в Швецию в знак протеста из-за сожжения Корана

Иран воздержится от направления нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана возле мечети в Стокгольме.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

В среду мужчина разорвал и сжег Коран возле центральной мечети Стокгольма, в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Шведская полиция обвинила мужчину, который сжег священную книгу, в агитации против этнической или национальной группы.

В четверг Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции, чтобы осудить "оскорбление самых святых исламских святынь".

"Хотя административные процедуры по назначению нового посла в Швеции завершились, процесс его отправки задерживается из-за того, что шведское правительство выдало разрешение на осквернение Священного Корана", – заявил Амирабдоллахян в Twitter.

Он не уточнил, как долго Иран будет воздерживаться от направления посла в Швецию.

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана в Стокгольме.

Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.