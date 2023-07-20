72-річний поляк напідпитку ледь не заплив на вітрильнику в Росію

Співробітники польської поліції затримали в Гданській затоці в середу ввечері 72-річного чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який хотів відплисти до Данії на вітрильній яхті, але ледь не потрапив до Росії.

Про це йдеться в повідомленні поліції Поморського воєводства, пише "Європейська правда".

Прикордонна служба Польщі в середу ввечері попросила поліцію втрутитися у ситуацію з вітрильником, який прямував до Російської Федерації і тривалий час не виходив на зв'язок. На місце виїхав водний патруль.

Через кілька хвилин правоохоронці дісталися до вітрильника, який був на відстані понад 10 кілометрів від берега. На той час, коли офіцери дісталися до вітрильної яхти, вона була вже за 7 кілометрів від кордону з Російською Федерацією.

Фото: Поліція Поморського воєводства

"Під час перевірки з'ясувалося, що контакт з 72-річним керманичем вітрильника був ускладнений, оскільки він перебував у стані значного алкогольного сп'яніння. Чоловік не міг назвати своє ім'я та самостійно триматися на ногах", – пишуть поліцейські.

Чоловік пояснив, що вийшов з порту Гдиня й хотів доплисти до Копенгагена. Тест на алкоголь показав, що в організмі чоловіка було майже два проміле алкоголю.

Поляка зняли з яхти, заарештували й відвезли до поліцейської камери. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

У травні польські прикордонники затримали й оштрафували 36-річного громадянина Франції, який протаранив шлагбаум на кордоні Польщі та Росії, бо, за його словами, прагнув потрапити до РФ для нового життя.