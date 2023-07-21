У Литві кажуть про більші, ніж вважали, проблеми зламу даних на саміті НАТО

Національний центр управління кризами (НЦУК) повідомив, що можливий витік даних саміту НАТО у Вільнюсі пов'язаний зі зламом урядових систем Литви.

Про це, як передає "Європейська правда", агентству BNS сказав глава НЦУК Вілмантас Віткаускас.

За словами представника органу безпеки Литви, "глибина проблеми, найімовірніше, більша, ніж передбачалося спочатку", визнавши, що "кіберінцидент було зафіксовано, але масштаби шкоди ще визначаються".

"Поліція продовжує досудове розслідування, тому я не можу його коментувати", – зазначив Віткаускас.

Він уточнив, що "були використані певні слабкі місця, вразливості в системах", після чого канцлер уряду звернувся до Координаційної комісії із захисту таємниць із проханням для з'ясування оцінки достовірності та секретності опублікованих документів.

"Установам, чиї документи було оприлюднено, було запропоновано оцінити їх: чи повністю вони розкриті або частково, із вкрапленнями підробок", – резюмував Віткаускас.

Минулого тижня повідомлялося, що пов’язана з Росією хакерська група From Russia with Love опублікувала конфіденційну інформацію про підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи Кястутіс Будріс заявляв, що під час саміту НАТО у Вільнюсі вдалося запобігти чималій кількості інцидентів, які були пов'язані з можливими провокаціями, а також інформаційними чи кібернетичними атаками.