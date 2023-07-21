В Литве говорят о больших, чем считали, проблемах со взломом данных на саммите НАТО

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) сообщил, что возможная утечка данных саммита НАТО в Вильнюсе связана со взломом правительственных систем Литвы.

Об этом, как передает "Европейская правда", агентству BNS сказал глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.

По словам представителя органа безопасности Литвы, "глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось изначально". Он признал, что "киберинцидент был зафиксирован, но масштабы ущерба еще определяются".

"Полиция продолжает досудебное расследование, поэтому я не могу его комментировать", – отметил Виткаускас.

Он уточнил, что "были использованы определенные слабые места, уязвимости в системах", после чего канцлер правительства обратился к Координационной комиссии по защите тайн с просьбой для выяснения оценки достоверности и секретности опубликованных документов.

"Учреждениям, чьи документы были обнародованы, было предложено оценить их: полностью ли они раскрыты или частично, с вкраплениями подделок", – резюмировал Виткаускас.

На прошлой неделе сообщалось, что связанная с Россией хакерская группа From Russia with Love опубликовала конфиденциальную информацию о подготовке к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис заявлял, что во время саммита НАТО в Вильнюсе удалось предотвратить большое количество инцидентов, которые были связаны с возможными провокациями, а также информационными или кибератаками.