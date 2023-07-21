До Польщі з Білорусі намагалися пробратися майже 200 нелегалів: українців підозрюють у пособництві

За минулу добу, 20 липня, на територію Польщі з Білорусі незаконно намагалися потрапити 196 нелегальних мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

За даними відомства, 53 особи, побачивши польські патрулі, повернулись назад до Білорусі.

Серед затриманих були, зокрема, громадяни Сенегалу, Коморських островів, Малі.

Крім того, двоє громадян України та один громадянин Грузії були затримані за підозрою у пособництві нелегальному перетину кордону.

Як повідомили польські прикордонники, їх затримали, коли вони перевозили вісьмох громадян Сирії.

Також зазначається, що група іноземців з території Білорусі намагалася закидати польських прикордонників камінням.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.