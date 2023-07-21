В Польшу из Беларуси пытались пробраться почти 200 нелегалов: украинцев подозревают в пособничестве

За минувшие сутки, 20 июля, на территорию Польши из Беларуси незаконно пытались попасть 196 нелегальных мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши.

По данным ведомства, 53 человека, увидев польские патрули, вернулись обратно в Беларусь.

Среди задержанных были, в частности, граждане Сенегала, Коморских островов, Мали.

Кроме того, двое граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны по подозрению в пособничестве нелегальному пересечению границы.

Как сообщили польские пограничники, их задержали, когда они перевозили восьмерых граждан Сирии.

Также отмечается, что группа иностранцев с территории Беларуси пытались забросать польских пограничников камнями.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют тех, кто помогает мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Польша в прошлом году завершила сооружение пятиметрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.